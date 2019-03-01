Сотрудник ГИБДД погиб при оформлении ДТП в Москве

Столичные управления МВД России и ГИБДД подтвердили гибель сотрудника во время оформления ДТП в Гагаринском тоннеле в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, около 23:00 во время оформления ДТП в Гагаринском тоннеле водитель за рулем автомобиля Lexus допустил столкновение со служебным авто ГИБДД. Находящийся в машине сотрудник погиб на месте.

В правоохранительных органах сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка. Отмечается, что во время аварии с Lexus сотрудники ГИБДД оформляли незначительное ДТП, произошедшее ранее.

28 февраля президент России Владимир Путин назвал неоправданно высоким количество погибающих ежедневно в ДТП россиян.