Эксперты заявили о рекордном числе погибших пешеходов в США за 2018 год

Число погибших пешеходов в США в прошлом году может стать самым большим за 28 лет. Количество жертв может превысить 6,2 тыс. человек, говорится в докладе Ассоциации безопасности на дорогах Governors Highway Safety Association.

Как пишет «РИА Новости», авторы исследования рассчитали данные на основе имеющейся официальной статистики за первое полугодие 2018 года. Согласно докладу, число пешеходов, погибших на дорогах в результате столкновения с автомобилем в США, за весь год достигло 6227 человек. В организации отмечают, что этот показатель может стать самым высоким с 1990 года, когда в авариях погибли 6482 человека.

По мнению экспертов, среди причин увеличения количества погибших пешеходов на американских дорогах рост популярности внедорожников, растущая плотность населения и безответственное использование смартфонов.

24 февраля примерно в 0:30 в результате наезда автомобиля BMW X6 на группу пешеходов на Невском проспекте два человека погибли, еще трое пострадали. По предварительной информации, машина выехала на тротуар и протаранила пешеходов. На Мурада Касымова, находившегося за рулем, за несколько лет составлено более 50 протоколов за нарушения ПДД.