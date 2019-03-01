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Эксперты заявили о рекордном числе погибших пешеходов в США за 2018 год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Куприянова
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Число погибших пешеходов в США в прошлом году может стать самым большим за 28 лет. Количество жертв может превысить 6,2 тыс. человек, говорится в докладе Ассоциации безопасности на дорогах Governors Highway Safety Association.

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Как пишет «РИА Новости», авторы исследования рассчитали данные на основе имеющейся официальной статистики за первое полугодие 2018 года. Согласно докладу, число пешеходов, погибших на дорогах в результате столкновения с автомобилем в США, за весь год достигло 6227 человек. В организации отмечают, что этот показатель может стать самым высоким с 1990 года, когда в авариях погибли 6482 человека.

По мнению экспертов, среди причин увеличения количества погибших пешеходов на американских дорогах рост популярности внедорожников, растущая плотность населения и безответственное использование смартфонов.

24 февраля примерно в 0:30 в результате наезда автомобиля BMW X6 на группу пешеходов на Невском проспекте два человека погибли, еще трое пострадали. По предварительной информации, машина выехала на тротуар и протаранила пешеходов. На Мурада Касымова, находившегося за рулем, за несколько лет составлено более 50 протоколов за нарушения ПДД.

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