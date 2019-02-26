Прямой эфир

Сбивший пешеходов в центре Москвы таксист купил права

0
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Таксист Чынгыз Анарбек углу, который в июне прошлого года въехал в пешеходов в центре Москвы, купил права в Балашихе.

Как сообщает РЕН ТВ, мужчина получил водительское удостоверение в ГИБДД, где в начале февраля задержали троих инспекторов, которых подозревают в продаже водительских прав.

ДТП с участием Анарбека углу произошло во время проведения ЧМ по футболу. Таксист не справился с управлением, из-за чего машину вынесло на тротуар на улице Ильинке в Москве. В результате ДТП пострадали семь человек, включая иностранных туристов. Таксист пытался сбежать с места аварии, но его поймали.

В октябре Тверской суд Москвы приговорил его к году и шести месяцам принудительных работ, а также штрафу в размере 500 тыс. рублей.

Ранее в феврале трое инспекторов ГИБДД в подмосковной Балашихе были задержаны сотрудниками ГУСБ МВД России по подозрению в злоупотреблениях при приеме экзаменов на получение водительских удостоверений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ГИБДД оценили идею увеличить штраф за разговоры водителей по телефону
В ГИБДД заявили о росте числа ДТП по вине пьяных водителей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017