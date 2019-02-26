Сбивший пешеходов в центре Москвы таксист купил права

Таксист Чынгыз Анарбек углу, который в июне прошлого года въехал в пешеходов в центре Москвы, купил права в Балашихе.

Как сообщает РЕН ТВ, мужчина получил водительское удостоверение в ГИБДД, где в начале февраля задержали троих инспекторов, которых подозревают в продаже водительских прав.

ДТП с участием Анарбека углу произошло во время проведения ЧМ по футболу. Таксист не справился с управлением, из-за чего машину вынесло на тротуар на улице Ильинке в Москве. В результате ДТП пострадали семь человек, включая иностранных туристов. Таксист пытался сбежать с места аварии, но его поймали.

В октябре Тверской суд Москвы приговорил его к году и шести месяцам принудительных работ, а также штрафу в размере 500 тыс. рублей.

Ранее в феврале трое инспекторов ГИБДД в подмосковной Балашихе были задержаны сотрудниками ГУСБ МВД России по подозрению в злоупотреблениях при приеме экзаменов на получение водительских удостоверений.