Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Волгоградской области

Пять человек погибли в ДТП с участием грузовика и легковушки в Михайловском районе Волгоградской области. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

Авария произошла 1 марта в 9:30 по местному времени (8:30 мск) на 765-м км трассы Волгоград–Москва. Легковая машина Mitsubishi столкнулась с грузовым Volvo.

«В результате ДТП водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля от полученных травм погибли. Личности погибших устанавливаются», — отметили в полиции. На месте работают следователи и оперативники районного отдела МВД, экипажи ГАИ и спасатели.

Для координации действий в Михайловский район выехали представители областной Госавтоинспекции. Причину и виновника ДТП назовут в ходе расследования.

Ранее 1 марта сотрудник ГИБДД погиб при оформлении ДТП в Москве. В правоохранительных органах сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.