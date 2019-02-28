Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Тюмени

В Тюмени столкнулись микроавтобус, Chevrolet Niva и KIA Rio. Пострадали четыре человека, все они были доставлены в медучреждение.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области, авария произошла в четверг, 28 февраля, на 30-м км Ялуторовского тракта. Столкнулись микроавтобус, Chevrolet Niva и KIA Rio. Прибывшие спасатели оказали первую помощь женщине из KIA Rio.

Как сообщили Megatyumen.ru в департаменте здравоохранения региона, четверо пострадавших в аварии были доставлены в ОКБ № 2. Женщина из корейского авто находится в реанимации, у нее тяжелая сочетанная травма.

Ушибы и ссадины получили мужчины 34 и 39 лет. После оказания необходимой медпомощи им будет назначено амбулаторное лечение. Еще у одного 34-летнего мужчины диагностированы закрытый перелом костей носа, повреждение связок левого коленного сустава, ушибы и ссадины мягких тканей.