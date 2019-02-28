Виновнику смертельного ДТП вынесли приговор в Тюмени

В Тюменской области суд вынес обвинительный приговор 23-летнему мужчине, который стал виновником смертельной дорожной аварии.

Как сообщили порталу «Наш город» в пресс-службе областной прокуратуры, мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, из-за чего по неосторожности погиб человек.

Было установлено, что ранним утром 29 сентября 2018 года 23-летний тюменец на Toyota Corolla подвозил свою 27-летнюю знакомую с ее сестрой. Он превысил скорость, проигнорировал знак «Опасный поворот», отчего на повороте машину занесло и выбросило в кювет, где она несколько раз перевернулась. Знакомая водителя от полученных травм скончалась в больнице в тот же день.

Суд назначил виновнику аварии наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием в колонии-поселении. Также он на два года лишен водительских прав. В пользу матери погибшей суд взыскал 600 тыс. рублей.