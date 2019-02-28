Прямой эфир

Виновнику смертельного ДТП вынесли приговор в Тюмени

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тюменской области суд вынес обвинительный приговор 23-летнему мужчине, который стал виновником смертельной дорожной аварии.

Как сообщили порталу «Наш город» в пресс-службе областной прокуратуры, мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, из-за чего по неосторожности погиб человек.

Было установлено, что ранним утром 29 сентября 2018 года 23-летний тюменец на Toyota Corolla подвозил свою 27-летнюю знакомую с ее сестрой. Он превысил скорость, проигнорировал знак «Опасный поворот», отчего на повороте машину занесло и выбросило в кювет, где она несколько раз перевернулась. Знакомая водителя от полученных травм скончалась в больнице в тот же день.

Суд назначил виновнику аварии наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием в колонии-поселении. Также он на два года лишен водительских прав. В пользу матери погибшей суд взыскал 600 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Один человек погиб и один пострадал в ДТП с грузовиком в Омской области
Два человека погибли в результате ДТП в Тамбовской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017