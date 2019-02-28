Один человек погиб и один пострадал в ДТП с грузовиком в Омской области

В городе Тара Омской области столкнулись грузовой «ГАЗ» и отечественная легковушка. Один человек погиб, еще один пострадал и был госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в среду, 27 февраля, на улице Университетской. Столкнулись грузовой ГАЗ-3307 и ВАЗ-2114. В результате аварии пострадали 38-летний водитель и 35-летний пассажир легковушки. Об этом пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

С различными травмами мужчины были госпитализированы, но через некоторое время водитель скончался. Второй пострадавший остается под наблюдением медиков.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.