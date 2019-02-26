Водитель погиб при столкновении машины с деревом в Тверской области

В Тверской области проводится проверка по факту смертельного ДТП. Водитель не справился с управлением и допустил наезд на дерево.

Авария произошла на улице Ленина в Старице. По данным ГИБДД, 29-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и врезалась в дерево. От полученных травм автомобилист скончался на месте, сообщают «Тверские ведомости».

19-летний пассажир иномарки с тяжелыми травмами госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в Крыму в результате ДТП погибли два подростка. Автомобиль перед аварией был угнан у жителя Джанкойского района. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в дерево.