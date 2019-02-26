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Двое подростков погибли в ДТП с угнанным автомобилем в Крыму

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Полиция проводит проверку по факту ДТП с двумя погибшими подростками в Крыму. По данным правоохранительных органов, несовершеннолетние находились в угнанном автомобиле.

Авария произошла в Красногвардейском районе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего «ВАЗ» выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. Двое подростков получили смертельные травмы, третий пострадал и был доставлен в больницу.

В МВД пояснили, что автомобиль перед аварией был угнан у жителя Джанкойского района. Подростки забрали машину, избив таксиста, пишет ИА «Крыминформ».

Ранее сообщалось, что в Рязанской области при столкновении грузовика и автомобиля Toyota Land Cruiser Prado погибли два человека. Водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

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