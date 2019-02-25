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«Дышащий шариком» фигурант дела о ДТП на Невском проспекте попал на видео

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Фото: Телеканал «78»
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На записи с камер видеонаблюдения видно, как сбивший пешеходов в центре Санкт-Петербурга автомобилист Мурад Касымов перед аварией вдыхает содержимое воздушного шара. Кадры опубликовал телеканал «78».

На видео показано, как автомобиль BMW останавливается и сидящий за рулем мужчина дышит газом из шарика. По информации телеканала, шарик с закисью азота (также известна под названием «веселящий газ») Касымов приобрел рядом с одним из ночных клубов города.

Ранее 25 февраля Касымова арестовали на два месяца. По данным «Известий», он сам рассказал, что находился под воздействием закиси азота, однако родственники мужчины отказались в это верить.

24 февраля примерно в 0:30 в результате наезда автомобиля BMW X6 на группу пешеходов на Невском проспекте два человека погибли, еще трое пострадали. По предварительной информации, машина выехала на тротуар и протаранила пешеходов. На Касымова, находившегося за рулем, за несколько лет составлено более 50 протоколов за нарушения ПДД.

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