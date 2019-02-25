Сбившего людей на Невском проспекте арестовали на два месяца
Родственники водителя, сбившего людей в Санкт-Петербурге, не верят, что он вдыхал веселящий газ.
О том, что он находился под действием закиси азота, якобы рассказал сам Мурад Касымов.
Дома у подозреваемого провели обыск — сотрудники МВД изъяли сейф.
Мурада Касымова, сбившего людей на тротуаре, арестовали на два месяца. Водителю грозит лишение свободы сроком до 9 лет.
Родственники водителя, сбившего людей в Санкт-Петербурге, не верят, что он вдыхал веселящий газ.
О том, что он находился под действием закиси азота, якобы рассказал сам Мурад Касымов.
Дома у подозреваемого провели обыск — сотрудники МВД изъяли сейф.
Мурада Касымова, сбившего людей на тротуаре, арестовали на два месяца. Водителю грозит лишение свободы сроком до 9 лет.