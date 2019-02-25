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Два человека погибли в крупном ДТП под Рязанью

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В Касимовском районе Рязанской области произошла крупная автомобильная авария. На 231-м км дороги Москва–Егорьевск–Тума–Касимов столкнулись МАЗ и Toyota Land Cruiser Prado. Два человека погибли.

Как сообщает РИА «7 новостей», 56-летний житель Москвы, который управлял внедорожником, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком под управлением 43-летнего жителя Клепиковского района.

В результате погибли водитель иномарки и его 53-летняя пассажирка. Водитель грузовика не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на Невском проспекте в ночь на 24 февраля автомобиль BMW X6 совершил наезд на группу пешеходов. Два человека погибли.

Выяснилось, что на 30-летнего Мурада Касымова, который был за рулем, за несколько лет было составлено 55 протоколов за нарушения ПДД. Его арестовали на два месяца.

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