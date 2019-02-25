Американские военные госпитализированы после ДТП в Польше

Американские военные в Польше попали в автоаварию у города Карлики 24 февраля, сообщил официальный представитель контингента армии США в Европе полковник Джо Скрокка.

По его словам, участниками ДТП стали семь военнослужащих, шестеро из них госпитализированы.

Авария произошла около 14:00 по местному времени (16:00 мск). Никто из местных жителей не пострадал, пишет CNN.

Скрокка отказался приводить подробности о состоянии пострадавших военных США, но высказал слова поддержки их семьям и близким.

«Обстоятельства аварии расследуются, и армия США будет продолжать работать с местными властями», –– добавил он.

В настоящее время в Польше дислоцировано около 3,5 тыс. американских военных.

21 января сообщалось, что эстонский военный грузовик с боеприпасами столкнулся с бензовозом в Латвии.