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Подросток и взрослый погибли в ДТП с автовозом в Челябинской области

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На трассе Челябинск–Новосибирск столкнулись два легковых автомобиля и автовоз. Автомобили разбросало по трассе, вызвав затруднения движения. Погибли мужчина и девушка-подросток.

Как сообщили сайту 1obl.ru в УГИБДД Челябинской области, авария произошла утром во вторник, 26 февраля, на 29-м км трассы Челябинск–Новосибирск. Столкнулись Audi под управлением мужчины 1997 года рождения, Renault Duster под управлением мужчины 1976 года рождения и автовоз.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Renault и его пассажирка 2002 года рождения получили различные травмы, от которых скончались.

На время ликвидации последствий аварии на участке трассы было введено реверсивное движение. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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