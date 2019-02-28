Прямой эфир

Два человека погибли в результате ДТП в Тамбовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два человека погибли и трое госпитализированы после ДТП в Тамбовской области. По факту аварии проводится проверка.

ДТП произошло на территории Уваровского района. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Nissan Juke совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с машиной Toyota Hilux. В результате ДТП двое пассажиров Nissan 21 и 32 лет скончались на месте происшествия. Водитель Nissan, его 22-летний пассажир и 58-летний пассажир Toyota доставлены в больницу. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Ранее сообщалось, что в Краснодаре в результате столкновения машины скорой помощи и иномарки пострадали семь человек. Пятеро из них находились в медицинском автомобиле, это трое медиков и женщина с 11-месячным ребенком. Известно, что машина скорой помощи двигалась с включенными проблесковыми маячками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Один человек погиб и один пострадал в ДТП с грузовиком в Омской области
Пять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки под Волгоградом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017