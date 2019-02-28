Два человека погибли в результате ДТП в Тамбовской области

Два человека погибли и трое госпитализированы после ДТП в Тамбовской области. По факту аварии проводится проверка.

ДТП произошло на территории Уваровского района. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Nissan Juke совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с машиной Toyota Hilux. В результате ДТП двое пассажиров Nissan 21 и 32 лет скончались на месте происшествия. Водитель Nissan, его 22-летний пассажир и 58-летний пассажир Toyota доставлены в больницу. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Ранее сообщалось, что в Краснодаре в результате столкновения машины скорой помощи и иномарки пострадали семь человек. Пятеро из них находились в медицинском автомобиле, это трое медиков и женщина с 11-месячным ребенком. Известно, что машина скорой помощи двигалась с включенными проблесковыми маячками.