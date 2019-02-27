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Пять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки под Волгоградом

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В Волгоградской области ВАЗ-2115 врезался в заполненную маршрутку. Травмы получили четыре пассажира общественного транспорта и водитель легкового автомобиля.

Авария произошла в Жирновском районе. По данным правоохранительных органов, водитель автомобиля «ВАЗ» совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. От удара оба автомобиля получили серьезные технические повреждения. Водитель «ВАЗа» с многочисленными травмами госпитализирован, сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру».

Также травмы получили четыре пассажира маршрутки. Они были на месте осмотрены медиками и отказались от госпитализации.

Ранее сообщалось, что в Крыму два подростка погибли в ДТП с участием угнанного автомобиля. «ВАЗ» выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

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