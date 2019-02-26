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Два человека пострадали в массовом ДТП в Карелии

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Восемь автомобилей столкнулись на трассе в Карелии. По данным ГИБДД, травмы получили два человека.

Авария произошла на подъезде к Петрозаводску. Водитель автомобиля Skoda применил торможение, так как его ослепило солнце. Водитель следовавшего за ним ВАЗ-2107 не успел отреагировать на маневр и допустил столкновение. Отечественный автомобиль развернуло, в результате в него врезались попутные машины Chevrolet и Ford, пишет ИА «Карелinform».

Рядом с местом аварии остановился автомобиль Opel, в него врезалась «Лада Калина». Также с остановившимся лесовозом столкнулся автомобиль «УАЗ».

В результате ДТП пострадали водители автомобилей Opel и «УАЗ». По факту массовой аварии ГИБДД проводит проверку.

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