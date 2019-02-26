Двухлетний малыш пострадал в массовом ДТП в Брянской области

Массовое ДТП произошло в городе Клинцы Брянской области. На перекрестке ГАЗ-2752 нарушил правила дорожного движения, не уступил дорогу Ford Focus и допустил столкновение с ним. От удара иномарку отбросило на автобус «ПАЗ».

В результате сильные травмы получил маленький пассажир Ford. Его госпитализировали с закрытой травмой головы и сотрясением мозга.

Как сообщили NASHBRYANSK.RU в УГИБДД по Брянской области, вина в аварии полностью лежит на 69-летнем водителе «ГАЗа». Автоинспекторы продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в городе Изобильном в Ставропольском крае Kia Сeed сбила восьмилетнего мальчика. Он перебегал дорогу в неположенном месте.