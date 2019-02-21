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Женщина на Ставрополье сбила на автомобиле ребенка

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На Ставрополье женщина на иномарке сбила восьмилетнего мальчика. Об этом пишет сайт kp.ru.

ЧП произошло 20 февраля в городе Изобильном. Школьник хотел перебежать дорогу в неположенном месте, не доходя до пешеходного перехода. Он внезапно выскочил на дорогу, угодив под колеса автомобиля Kia Ceed. 

Находившаяся за рулем женщина пыталась затормозить, но не успела. На место ДТП прибыли сотрудники скорой помощи и доставили пострадавшего ребенка в районную больницу. Мальчику диагностировали перелом голени и другие мелкие травмы.

В региональном ГИБДД отметили, что это был второй случай за день. Ранее в тот же день девятилетняя девочка в Иноземцево попала под колеса Daewoo Matiz, за рулем которой находилась дама.

20 февраля сообщалось, что полицейские во Владивостоке задержали подозреваемого в совершении ДТП, из-за которого погибли ребенок и его мать.

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