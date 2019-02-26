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Количество ДТП сократилось в Калужской области

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ГИБДД сообщило о сокращении количества ДТП на дорогах в Калужской области в 2018 году. При этом увеличилось количество погибших в авариях.

По данным Госавтоинспекции, за 2018 год зарегистрировано 1544 ДТП. В 2017 году количество аварий составило 1578. При этом на 2,2% сократилось количество пострадавших. Согласно статистике ГИБДД, в 2018 году на дорогах погибли более 190 человек, в 2017 году число погибших составило 173. Об этом пишет газета «Весть».

Негативная тенденция по увеличению числа погибших складывается в Калуге, Обнинске, Дзержинском и Боровском районам. При этом, указывают в ГИБДД, принятые в регионе меры позволили значительно сократить смертность на дорогах с 2012 года. Тогда в ДТП погибли 368 человек.

В 90% случаев виновниками ДТП становились водители, нарушившие правила дорожного движения.

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