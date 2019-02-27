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Семь человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Краснодаре

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Фото: РЕН ТВ
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Семь человек, включая маленьких детей, получили травмы в результате столкновения машины скорой помощи и иномаркой в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

ДТП со скорой помощью и Volkswagen произошло 27 февраля на пересечении улиц Дзержинского и Стахановской, пишет «Газета.ру». С места аварии госпитализировали семь человек, пятеро из которых находились в машине «скорой»: это трое медиков и женщина с 11-месячным ребенком. Еще двое были в иномарке — женщина и ее ребенок в возрасте 2,5 года.

Отмечается, что машина скорой помощи двигалась со включенными проблесковыми маячками, но двигающийся наперерез автомобиль не уступил дорогу и врезался в нее, сообщает телеканал «Звезда». После столкновения «скорая» перевернулась. Полиция проводит проверку по данному факту. Устанавливается степень тяжести травм, полученных пострадавшими.

6 февраля в Свердловской области машина «скорой» с роженицей попала в ДТП.

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