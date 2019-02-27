В организме участника ДТП на Невском проспекте нашли следы наркотиков

Следы наркотических средств выявила медицинская экспертиза в организме Мурада Касымова, водителя, который 24 февраля сбил пешеходов на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

Также в BMW X6, принадлежащем виновнику смертельного ДТП, был обнаружен воздушный шарик, который, предположительно, мог использоваться для вдыхания психотропных веществ в форме газа. Об этом в среду, 27 февраля, сообщает телеканал «Звезда».

На записи с камер видеонаблюдения видно, как автомобилист, сбивший пешеходов в центре города, перед аварией вдыхает содержимое воздушного шара.

25 февраля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Суд избрал Касымову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

24 февраля примерно в 0:30 в результате наезда автомобиля BMW X6 на группу пешеходов на Невском проспекте два человека погибли, еще трое пострадали. По предварительной информации, машина выехала на тротуар и протаранила пешеходов. На Касымова, находившегося за рулем, за несколько лет составлено более 50 протоколов за нарушения ПДД.