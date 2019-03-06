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В ДТП с микроавтобусом на Ставрополье погибли 6 человек

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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В аварии с участием микроавтобуса в Кочубеевском районе Ставропольского края погибли шесть человек, еще пятеро получили ранения, сообщает 6 марта ТАСС со ссылкой на представителя администрации района.

«В ДТП шесть человек погибли, еще пятеро пострадали. Гражданство и личности жертв и пострадавших устанавливаются», — рассказал собеседник.

По предварительной информации, пострадавших в аварии доставляют в больницу города Невинномысска.

Столкновение автомобиля «Газ» и следовавшего из Азербайджана микроавтобуса Mercedes произошло в 5:30 мск 6 марта на 252-м км федеральной автотрассы «Кавказ».

4 марта сообщалось, что в ДТП с автобусом в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) пострадали семь человек.

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