В ДТП с автобусом в ХМАО пострадали семь человек

На автотрассе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) – Югра произошла авария с участием грузовых автомобилей и автобуса. В результате инцидента семь человек получили травмы, сообщает 4 марта ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.

«На 4-м км автодороги Нягань–Талинка водитель грузового автомобиля Volvo с полуприцепом въехал в грузовую машину Man, которая стояла на обочине. От удара полуприцеп вынесло на полосу встречного движения, и он столкнулся с автобусом Fiat», — рассказали в ведомстве.

Все шесть человек, которые находились в автобусе, включая водителя, были госпитализированы с травмами. Помимо них, в больницу был доставлен и водитель Volvo.

Ранее сообщалось, что на 42-м км автотрассы Сургут–Когалым в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) – Югра столкнулись легковой автомобиль Hyundai Sonata и грузовик «Урал». В результате инцидента два человека погибли, еще трое получили травмы.