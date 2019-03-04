Прямой эфир

В ДТП с автобусом в ХМАО пострадали семь человек

0
Фото: vk.com/xmaodtp
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На автотрассе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) – Югра произошла авария с участием грузовых автомобилей и автобуса. В результате инцидента семь человек получили травмы, сообщает 4 марта ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.

«На 4-м км автодороги Нягань–Талинка водитель грузового автомобиля Volvo с полуприцепом въехал в грузовую машину Man, которая стояла на обочине. От удара полуприцеп вынесло на полосу встречного движения, и он столкнулся с автобусом Fiat», — рассказали в ведомстве.

Все шесть человек, которые находились в автобусе, включая водителя, были госпитализированы с травмами. Помимо них, в больницу был доставлен и водитель Volvo.

Ранее сообщалось, что на 42-м км автотрассы Сургут–Когалым в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) – Югра столкнулись легковой автомобиль Hyundai Sonata и грузовик «Урал». В результате инцидента два человека погибли, еще трое получили травмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Восемь детей пострадали в ДТП с автобусом в Тульской области
Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Волгоградской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017