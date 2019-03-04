В ДТП в ХМАО погибли два человека

На 42-м км автотрассы Сургут–Когалым в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) – Югра столкнулись легковой автомобиль Hyundai Sonata и грузовик «Урал». В результате инцидента два человека погибли, сообщается 4 марта на сайте регионального управления МВД.

«Водитель 1991 года рождения, управляя автомашиной Hyundai Sonata при выполнении обгона, допустил занос своего автомобиля с последующим выездом на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Урал» под управлением водителя 1959 года рождения», — отметили в ведомстве.

Погибли два пассажира легковушки — женщина 1995 года рождения и молодой человек 2000 года рождения. Еще трое — водитель и два пассажира Hyundai — были госпитализированы с травмами.

1 марта в Волгоградской области пять человек погибли при столкновении легковой машины и грузовика.