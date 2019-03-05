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Профессор консерватории пострадала в ДТП у посольства США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Заслуженная артистка России 83-летняя Клара Корчинская пострадала в ДТП около здания посольства США в Москве.

Заведующая кафедрой камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского доставлена в больницу им. С.П. Боткина с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа. Об этом во вторник, 5 марта, сообщил источник ТАСС.

Авария произошла накануне, 4 марта.

В понедельник около здания американского посольства в Москве грузовик сбил двух женщин-пешеходов. Автомобиль Kia сдавал задним ходом, водитель не заметил женщин и протащил их несколько метров.

Грузовиком управлял приезжий из Таджикистана, возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

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