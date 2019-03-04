Прямой эфир

Специальную комиссию по ДТП со смертельным исходом создадут в Башкирии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Башкортостане появится комиссия, которая будет проводить проверку по каждому факту ДТП со смертельным исходом. Эксперты предложат меры по сокращению аварийности.

О введении нового алгоритма взаимодействия с ГИБДД сообщили в правительстве региона. В случае аварии со смертельным исходом на месте происшествия будет работать специальная комиссия. В ее состав войдут представители муниципалитетов, подрядчиков и организаций, обслуживающих конкретный участок дороги. В течение суток специалисты должны подготовить предложения по исправлению ситуации, пишет ИА «Башинформ».

В правительстве считают, что такие меры позволят повысить безопасность дорог и сократить аварийность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДТП с автобусом в ХМАО пострадали семь человек
Автобус с 40 туристами попал в ДТП в Швеции

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017