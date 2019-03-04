Специальную комиссию по ДТП со смертельным исходом создадут в Башкирии

В Башкортостане появится комиссия, которая будет проводить проверку по каждому факту ДТП со смертельным исходом. Эксперты предложат меры по сокращению аварийности.

О введении нового алгоритма взаимодействия с ГИБДД сообщили в правительстве региона. В случае аварии со смертельным исходом на месте происшествия будет работать специальная комиссия. В ее состав войдут представители муниципалитетов, подрядчиков и организаций, обслуживающих конкретный участок дороги. В течение суток специалисты должны подготовить предложения по исправлению ситуации, пишет ИА «Башинформ».

В правительстве считают, что такие меры позволят повысить безопасность дорог и сократить аварийность.