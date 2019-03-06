Суд продлил арест экс-министра финансов Кузнецова

Басманный суд Москвы продлил до 3 июля срок ареста бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, экстрадированного в начале января из Франции по обвинению в многомиллиардном мошенничестве. Об этом в среду, 6 марта, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и продлил срок содержания под стражей в отношении Кузнецова А. до 3 июля», — сказала она.

5 марта Кузнецов во время допроса отказался признавать свою вину. По версии следствия, он и его заместитель Валерий Носов организовали преступную группу, которая приобрела у предприятий ЖКХ права требования задолженностей к муниципальным образованиям Московской области. Муниципалитеты были вынуждены оформить кредиты, чтобы оплатить задолженность.

Кроме того, преступной группе во главе с Кузнецовым вменяют хищение имущества ОАО «Мособлтрансинвест». Сумма ущерба Московской области составила более 14 млрд рублей. Ранее к уголовной ответственности были привлечены Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова. Бывшей супруге Кузнецова Жанне Булах приговор вынесен заочно. Она скрывается в США, и ее выдача невозможна, поскольку между странами отсутствует соответствующий договор.

3 января Франция экстрадировала Кузнецова в Россию. В СК отметили, что его выдача стала закономерным результатом тесного, плодотворного и последовательного сотрудничества с Парижем.