Прямой эфир

Суд отправил разбившего памятник рублю вандала в колонию строгого режима

0
Фото: ТАСС/Юрий Осетров
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд приговорил жителя Сыктывкара, разбившего арт-объект «Памятник рублю», к 1,5 годам колонии строгого режима. Строгость приговора связана с тем, что он ранее уже был судим, отмечает сайт kp.ru.

Города художников
Где в России пока рады стрит-арту

Инцидент произошел в апреле 2018 года. Неоднократно судимый 22-летний мужчина шел через сквер, где установлена скульптура, и дважды пнул ее ногой. Позже он пояснил, что на эти действия его толкнуло «острое чувство социальной несправедливости, обусловленное собственным трудным финансовым положением».

Ущерб от повреждения скульптуры составил 303 тыс. рублей.

Памятник рублю в Сыктывкаре установлен осенью 2015 года. Он выполнен из стекла и металла в виде прозрачной панели с символом национальной валюты. После атаки вандала стекло разбилось, сам знак упал, а пьедестал треснул.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пермский арт-объект «Слава труду» превратили в «Слава груди»
С крыши вестибюля метро «Улица 1905 года» в Москве украли букву М

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017