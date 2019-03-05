Суд отправил разбившего памятник рублю вандала в колонию строгого режима

Суд приговорил жителя Сыктывкара, разбившего арт-объект «Памятник рублю», к 1,5 годам колонии строгого режима. Строгость приговора связана с тем, что он ранее уже был судим, отмечает сайт kp.ru.

Инцидент произошел в апреле 2018 года. Неоднократно судимый 22-летний мужчина шел через сквер, где установлена скульптура, и дважды пнул ее ногой. Позже он пояснил, что на эти действия его толкнуло «острое чувство социальной несправедливости, обусловленное собственным трудным финансовым положением».

Ущерб от повреждения скульптуры составил 303 тыс. рублей.

Памятник рублю в Сыктывкаре установлен осенью 2015 года. Он выполнен из стекла и металла в виде прозрачной панели с символом национальной валюты. После атаки вандала стекло разбилось, сам знак упал, а пьедестал треснул.