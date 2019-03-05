Дело Вышинского передано в суд

Дело главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, обвиняемого в государственной измене и незаконном обороте оружия, передано в суд. Об этом во вторник, 5 марта, сообщил ТАСС адвокат Андрей Доманский. Он отметил, что Вышинский ознакомился с материалами дела и получил обвинительный акт.

«Скорее всего, дело будет рассматривать один из районных судов Киева», — отметил он. Юрист уточнил, что дата заседания пока не назначена, и напомнил, что в среду, 6 марта, Херсонский апелляционный суд будет рассматривать апелляцию на продление ареста Вышинскому, срок которого истекает 8 апреля.

4 марта уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой, что хотела бы присутствовать на судебном заседании по делу Вышинского.

Журналиста Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Российских дипломатов к Вышинскому не пускают, объясняя это тем, что он украинский гражданин. Сам Вышинский 1 июня на судебном заседании заявил об отказе от гражданства Украины и попросил защиты у президента России Владимира Путина.

8 февраля Херсонский городской суд продлил журналисту арест до 8 апреля.