Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме из-за неподготовленности

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прервал выступление министра экономического развития России Максима Орешкина перед нижней палатой парламента по причине его неподготовленности, сообщает 6 марта «РИА Новости».

«У нас с вами тема о приоритетах социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу и о ходе реализации национальных проектов. Так что нам необходимо строить разговор совершенно конкретный, исходя из задач выполнения национальных проектов помесячно», — сказал спикер Госдумы.

Орешкин согласился повторно выступить перед депутатами и детально разобрать интересующие их вопросы в конце марта – начале апреля.

4 марта Максим Орешкин заявил, что его слова об интересе к работе президента исказили СМИ.

Перед этим министр сказал слушателям академии журналистики газеты «Коммерсант», что «работа президента любому управленцу точно была бы интересна с точки зрения сути и содержания».