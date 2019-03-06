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Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме из-за неподготовленности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прервал выступление министра экономического развития России Максима Орешкина перед нижней палатой парламента по причине его неподготовленности, сообщает 6 марта «РИА Новости».

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«У нас с вами тема о приоритетах социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу и о ходе реализации национальных проектов. Так что нам необходимо строить разговор совершенно конкретный, исходя из задач выполнения национальных проектов помесячно», — сказал спикер Госдумы.

Орешкин согласился повторно выступить перед депутатами и детально разобрать интересующие их вопросы в конце марта – начале апреля.

4 марта Максим Орешкин заявил, что его слова об интересе к работе президента исказили СМИ.

Перед этим министр сказал слушателям академии журналистики газеты «Коммерсант», что «работа президента любому управленцу точно была бы интересна с точки зрения сути и содержания».

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