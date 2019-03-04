Орешкин упрекнул СМИ в искажении его слов об интересе к президентской работе

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что его слова об интересе к работе президента исказили СМИ. Об этом глава ведомства сообщил в Facebook в понедельник, 4 марта.

«Говоришь об одном. Чтобы повысить читаемость и накрутить переходы, заголовок придумывается совсем о другом. А затем все подхватывают, и понеслось», — написал Орешкин.

По словам главы Минэкономразвития, ему «и на текущем рабочем месте надо работать гораздо лучше», чтобы заслужить звание хорошего, профессионального министра и выполнить поставленные задачи.

«Мне до уровня президента как до луны», — подчеркнул Орешкин.

Ранее в понедельник министр сказал слушателям академии журналистики газеты «Коммерсант», что «работа президента любому управленцу точно была бы интересна с точки зрения сути и содержания».