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Орешкин упрекнул СМИ в искажении его слов об интересе к президентской работе

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что его слова об интересе к работе президента исказили СМИ. Об этом глава ведомства сообщил в Facebook в понедельник, 4 марта.

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«Говоришь об одном. Чтобы повысить читаемость и накрутить переходы, заголовок придумывается совсем о другом. А затем все подхватывают, и понеслось», — написал Орешкин.

По словам главы Минэкономразвития, ему «и на текущем рабочем месте надо работать гораздо лучше», чтобы заслужить звание хорошего, профессионального министра и выполнить поставленные задачи.

«Мне до уровня президента как до луны», — подчеркнул Орешкин.

Ранее в понедельник министр сказал слушателям академии журналистики газеты «Коммерсант», что «работа президента любому управленцу точно была бы интересна с точки зрения сути и содержания».

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