Орешкин заявил, что ему было бы интересно поработать президентом

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что ему было бы интересно попробовать себя в должности президента России. При этом он отметил, что такая работа «абсолютно чудовищна с точки зрения нагрузки».

«Работа президента любому управленцу точно была бы интересна с точки зрения сути и содержания», — сказал Орешкин слушателям академии журналистики газеты «Коммерсант».

Однако, по словам министра, в данном случае главное не интерес, а то, есть ли польза для страны и людей. Орешкин также подчеркнул, что если президент реально хочет что-то сделать для страны, то на него ложится просто сумасшедшая нагрузка.

Выборы президента России прошли 18 марта прошлого года. Лидером гонки стал Владимир Путин, набравший 76,69% голосов. Вторым стал кандидат от КПРФ Павел Грудинин, получив 11,77% голосов.

25 февраля Орешкин рассказал «Известиям» о приоритетах правительства в экономической сфере, продлении надзорных каникул для бизнеса и о том, как Россию будут включать в топ-20 рейтинга Doing Business. По его словам, главным приоритетом на ближайшие шесть лет станет поддержка частного бизнеса, поскольку в недавнем послании Федеральному собранию Путин заявил о наступлении «времени для смелых инициатив».