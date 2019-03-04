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Орешкин заявил, что ему было бы интересно поработать президентом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что ему было бы интересно попробовать себя в должности президента России. При этом он отметил, что такая работа «абсолютно чудовищна с точки зрения нагрузки».

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«Работа президента любому управленцу точно была бы интересна с точки зрения сути и содержания», — сказал Орешкин слушателям академии журналистики газеты «Коммерсант».

Однако, по словам министра, в данном случае главное не интерес, а то, есть ли польза для страны и людей. Орешкин также подчеркнул, что если президент реально хочет что-то сделать для страны, то на него ложится просто сумасшедшая нагрузка. 

Выборы президента России прошли 18 марта прошлого года. Лидером гонки стал Владимир Путин, набравший 76,69% голосов. Вторым стал кандидат от КПРФ Павел Грудинин, получив 11,77% голосов.

25 февраля Орешкин рассказал «Известиям» о приоритетах правительства в экономической сфере, продлении надзорных каникул для бизнеса и о том, как Россию будут включать в топ-20 рейтинга Doing Business. По его словам, главным приоритетом на ближайшие шесть лет станет поддержка частного бизнеса, поскольку в недавнем послании Федеральному собранию Путин заявил о наступлении «времени для смелых инициатив».

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