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Орешкин рассказал о приоритетах правительства в экономической сфере

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал о приоритетах правительства в экономической сфере, продлении надзорных каникул для бизнеса и о том, как Россию будут включать в топ-20 рейтинга Doing Business.

По словам министра, главным приоритетом на ближайшие шесть лет станет поддержка частного бизнеса, поскольку в недавнем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о наступлении «времени для смелых инициатив».

Он также отметил, что правительство допускает продление надзорных каникул для бизнеса, однако при этом нужно дождаться окончания действующих, которые введены до 2020 года.

Говоря о рейтинге Doing Business, министр отметил, что у России не так всё плохо с деловым климатом. Поэтому в последующие годы перед страной будет стоять цель увеличить инвестиционную активность малого и среднего бизнеса.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«С деловым климатом у нас не всё так плохо»

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