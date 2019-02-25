«С деловым климатом у нас не всё так плохо»

Надзорные каникулы для бизнеса могут быть продлены — в кабмине уже создано специальное подразделение, которое пересматривает требования к предпринимателям. Об этом «Известиям» заявил министр экономического развития Максим Орешкин. Один из главных приоритетов для правительства на ближайшие шесть лет — поддержка частного бизнеса. В недавнем послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что наступило «время для смелых инициатив». Касается это и начинающих предпринимателей, и чиновников. Серьезным вызовом для власти станет задача по включению России в топ-20 рейтинга Doing Business. Однако, по словам Максима Орешкина, это уже не самоцель. Важнее — увеличение инвестиционной активности, хотя с деловым климатом в России всё не так плохо.

— Как вы оцениваете состояние инвестклимата в стране? Считаете ли вы нынешнее время благоприятным для начала собственного дела?

— Я отвечу довольно просто: всегда самым главным показателем качества инвестиционного климата является динамика инвестиций. Хотя она у нас в принципе положительная в последние годы, их уровень еще недостаточен и серьезно отличается от целевого значения, на которое мы хотим выйти. Это означает, что не всё еще сделано и не всё еще здесь хорошо .

орешкин Фото: Depositphotos

Сейчас обсуждается проблема с контролем и надзором. Именно этот приоритет был выбран правительством в 2019 году для изменения регулирования, избавления от избыточных барьеров, чтобы добиться того же успеха, какой достигнут в процедурах по регистрации бизнеса и в ряде других.

— Вы имеете в виду «регуляторную гильотину», объявленную на этот год?

— Это самый главный инструмент, который позволит создать новую систему регулирования — более простую, более компактную и, главное, более понятную для предпринимателя. Это будет система, которая сможет обеспечивать уровень безопасности и качества продукции, но не будет обременительна с точки зрения административных процедур.

— Уже отобраны требования на отмену?

— Принцип гильотины подразумевает, что все требования, которые не будут пересмотрены, де-факто автоматически отменяются. Сейчас идет большая работа, в аппарате правительства создано специальное подразделение Константина Анатольевича Чуйченко (вице-премьера. — «Известия»), у нас профильный департамент этим занимается. Большая команда будет делать эту работу.

— Сейчас идет речь об отмене избыточных требований. Но, возможно, наоборот, требуется в среднесрочной перспективе принять новые законодательные акты, которые облегчат жизнь бизнесу?

— Для предпринимателя самое главное — предсказуемость условий, в которых он работает, и их неизменность. В этом вопросе частить с какими-то инициативами нужно аккуратно, потому что каждое изменение требует от предпринимателя понимания, что произошло, перенастройки внутренних систем, оценки рентабельности и других параметров бизнеса. Предсказуемость условий и системность регулирования тоже очень важны, когда регулирование происходит не избирательно, а на общих понятных принципах. Это базовые основы для того, чтобы предприниматели существовали, развивались, двигались вперед.

орешкин Константин Чуйченко — российский политик, заместитель председателя правительства Российской Федерации — руководитель аппарата правительства Российской Федерации Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— До 2020 года для бизнеса действуют надзорные каникулы. Планируется ли их продлять?

— Когда подойдем к окончанию каникул, посмотрим. Но исключать этого нельзя.

— Но результаты у надзорных каникул положительные?

— Это вещь с двойным смыслом. Главная задача — сделать такую надзорную систему, которая не будет обременять, но при этом будет работать. В том числе это дистанционный мониторинг, ряд других мер. Думаю, что никто не откажется установить на своем предприятии видеокамеры, через которые контрольно-надзорные органы получали бы доступ. При этом сами не приходили и проверку проводили в автоматическом режиме.

Нужен переход на новые технологии, всё большая цифровизация и автоматизация процессов, чтобы не нужно было брать справки, а реестры обменивались информацией между собой автоматически. Это то, над чем правительство активно работает. Постепенно всё это будет входить в жизнь и всё больше облегчать работу предпринимателя.

Действительно, контрольные органы должны быть партнерами бизнеса, потому что у легально работающего на долгосрочную перспективу предпринимателя и контрольных органов одна и та же цель — чтобы услуга была оказана качественно, не было рисков пожара, других неприятностей. Так как цели одинаковые, необходимо создать систему, при которой контрольные органы и бизнес будут работать над тем, чтобы наша жизнь стала лучше. Это идеальная картина, к которой нужно стремиться.

орешкин Министр экономического развития Максим Орешкин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Россия существенно продвинулась в рейтинге Doing Business, но в двадцатку так и не попала. Удастся ли нам в среднесрочной перспективе войти в топ-20 этого рейтинга?

— Рейтинг Всемирного банка технический. Но перед нами по-прежнему стоит задача — быть в двадцатке стран, и мы будем работать над этим. Это будет очень мощным сигналом во внешний мир. С деловым климатом у нас не всё так плохо, но я всегда говорю, что рейтинг — это не самоцель. Цель — увеличение инвестиционной активности, малого, среднего и крупного бизнеса . Над этим надо работать, а не над какой-либо позицией в рейтинге. Она должна быть отражением успехов в большем.

— В этом месяце в России впервые прошла премия для малого и среднего предпринимательства «Немалый бизнес». Минэкономразвития выступило одним из организаторов этого мероприятия. Премию планируется сделать ежегодной. Что бы вы в ней поменяли к 2020 году?

— Главной целью премии стало привлечение внимания к предпринимательству, к проектам, которые всё больше появляются в нашей стране. Эта цель достигнута, поэтому главная задача для второй премии — увеличить охват, количество заявок и предпринимателей, вовлеченных в это движение, и с каждой следующей итерацией делать премию всё более и более популярной.