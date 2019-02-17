Прямой эфир

Орешкин рассказал о росте доходов малоимущих

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Реальные доходы 10% наименее обеспеченных граждан РФ в 2018 году выросли на 2%, номинальные — на 7%. Об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 1».

Поддержка по адресу: государство составит портрет бедного россиянина
Регионы попросили активнее подключаться к реализации нацпроектов

Он также добавил, что максимальная положительная динамика по уровню доходов отмечена у наименее обеспеченных слоев населения. «Это максимальный рост среди этих групп, соответственно, в реальном выражении это позитивная динамика», — цитирует 17 февраля представителя министерства ТАСС.

Также Орешкин напомнил, что в 2018 году уровень инфляции в России составил около 4%.

«Вот около 2–3% рост именно у этой группы населения», — добавил министр.

По мнению главы ведомства, в этом году доходы малоимущих россиян продолжат расти. При этом более обеспеченные жители вряд ли смогут рассчитывать на это, считает он.

В феврале премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что власти будут стремиться сближать доходы населения городов и деревень. Кроме того, он предложил изменить подход к оценке уровня бедности в стране. По его мнению, при расчете данного параметра нужно учитывать не только доходы, но и расходы граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Орешкин исключил обвал рубля
Минэкономразвития повысит прогноз по инфляции в России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017