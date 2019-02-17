Медведев выступил за сближение доходов города и деревень

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что власти будут стремиться сближать доходы населения городов и деревень.

Премьер-министр отметил, что то, что в городе кажется доходом невысоким и подчас вызывает у людей негативные эмоции, в деревне выглядит как вполне достойный заработок. «Поэтому мы должны <...> способствовать тому, чтобы доходы между городом, деревней и отдельными регионами сближались», — заявил Медведев в интервью телеканалу НТВ.

Речь не идет о создании мономерного пространства на территории России, пояснил российский премьер. «Очень разная страна объективно. Но мы должны делать всё, чтобы сближать доходы городского и сельского населения и отдельных регионов», — подчеркнул политик.

Ранее, 15 февраля, Дмитрий Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедности в России. По его мнению, нужно исходить при расчете данного параметра из расходов человека, а не только из его доходов.