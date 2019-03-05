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Власти Ставрополья назвали причину отравления школьников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Причиной отравления 10 школьников в селе Тищенское Ставропольского края могла стать парфюмерия или бытовой аэрозоль. Об этом 5 марта сообщается на сайте губернатора края.

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Отмечается, что занятия в школе были прекращены сразу после инцидента, а здание обследовали специалисты экстренных служб.

«В настоящее время самочувствие детей удовлетворительное, угрозы их жизни и здоровью нет», — пишет пресс-служба.

Инцидент произошел 5 марта в школе № 8 во время первого урока в одном из кабинетов на третьем этаже. В воздухе появился резкий запах неизвестного вещества, в результате чего 10 учеников почувствовали себя плохо и были госпитализированы. Дети жаловались на головокружение, тошноту и лихорадочное состояние. Школьники останутся под наблюдением медиков до утра 6 марта.

Отравлением школьников заинтересовались в МВД. Сейчас полиция проводит проверку.

4 марта сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту отравления воспитанников нескольких детских садов в Брянске. Всем им стало плохо после того, как они выпили кефир.

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