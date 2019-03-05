Двухлетняя девочка отравилась сильнодействующими таблетками в Оренбуржье

В Гайском городском округе Оренбургской области двухлетняя девочка отравилась сильнодействующим лекарственным препаратом. Сотрудники полиции устанавливают подробности произошедшего.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, медики скорой помощи доставили ребенка в больницу, где было диагностировано отравление сильнодействующим лекарственным препаратом.

Со слов матери сотрудникам полиции удалось установить, что девочка осталась без присмотра на некоторое время, достала из шкафа таблетки и съела шесть штук, пишет РИА «Оренбуржье».

По факту произошедшего организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

4 марта сообщалось о том, что в больницу города Гай с признаками отравления госпитализированы более 20 посетителей суши-бара. Всего за медицинской помощью обратились 35 посетителей заведения.