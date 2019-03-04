Более 20 человек отравились в суши-баре в Оренбургской области

С признаками отравления госпитализированы более 20 посетителей суши-бара «Жи-Ши» в городе Гай Оренбургской области. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Всего за медицинской помощью обратились 35 посетителей заведения. Среди них есть дети. Состояние всех пострадавших оценивается медиками как удовлетворительное.

Работа суши-бара приостановлена. Там проводятся противоэпидемические мероприятия, отобраны пробы питьевой воды, продуктов и смывов с оборудования и инвентаря. Сотрудников временно отстранили, сообщает РИА «Оренбуржье».

Ранее сообщалось, что посетительница ресторана в Валенсии насмерть отравилась, попробовав грибное блюдо. Заведение было отмечено звездой Мишлен.