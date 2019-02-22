Массовое отравление кефиром зафиксировано в детских садах Брянска

В пяти детских садах Брянска малыши отравились кефиром. Проверку проводит Роспотребнадзор.

По данным специалистов, признаки отравления выявлены у 20 малышей, которые незадолго до ухудшения самочувствия выпили кефир. Двое детей были госпитализированы, сообщает газета «Брянские новости» со ссылкой на телеканал «Городской».

В Роспотребнадзоре поясняют, что кроме кефира ничего общего в питании пяти дошкольных учреждений не было. Кисломолочный продукт взят на исследование. Помимо Роспотребнадзора, собственную проверку проводят следователи.