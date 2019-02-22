Мужчина отравился неизвестным ядом на Алтае

В Новоалтайске мужчина скончался от отравления неизвестным веществом. Сотрудники полиции нашли его на дороге в городе и отвезли в больницу. Однако врачи так и не смогли ему помочь.

Как отмечает altapress.ru со ссылкой на прокуратуру, погибший был таксистом и жил в своем автомобиле. В салоне обнаружили два пакетика с неизвестным веществом и шприц.

Экспертиза показала, что в шприце был наркотик. Уголовное дело по факту смерти мужчины не возбуждено.

Ранее сообщалось, что в Испании посетительница ресторана насмерть отравилась блюдом из грибов. Заведение отмечено звездой Мишлен.