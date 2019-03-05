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МВД заинтересовалось отравлением школьников на Ставрополье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Полиция проводит проверку после госпитализации 10 школьников с отравлением неизвестным веществом на Ставрополье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

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Инцидент произошел 5 марта в школе № 8 села Тищенское Изобильненского городского округа во время первого урока в одном из кабинетов на третьем этаже. В воздухе появился резкий запах неизвестного вещества, в результате чего 10 учеников почувствовали себя плохо и были госпитализированы. Дети жаловались на головокружение, тошноту и лихорадочное состояние.

«Были доставлены в больницу 10 человек (школьников), они находятся под наблюдением, необходимости в оказании медикаментозного лечения нет, просто под наблюдением врачей», — приводит RT слова представителя местной администрации.

Под наблюдением врачей минимум до утра 6 марта остаются учащиеся девятого, восьмого, четвертого и третьего классов. Их жизни в настоящее время ничто не угрожает.

«Трое родителей пытались забрать детей домой, но медики настояли оставить их под наблюдением до завтрашнего утра», — приводит «Газета.ру» сообщение представителя администрации.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося. Устанавливается природа распыленного в школе вещества. По словам пострадавших, в помещении чувствовался сильный запах мужского одеколона и дихлофоса. По другой версии, один из школьников принес в учебное заведение найденный перцовый баллончик, пишет сайт kp.ru. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

4 марта сообщалось, что уголовное дело возбудили по факту отравления кефиром воспитанников нескольких детских садов в Брянске.

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