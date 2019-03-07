Без шести конституция: сирийский комитет запустят до конца весны

Конституционный комитет в САР начнет свою работу до конца весны, рассказал «Известиям» представитель Сирийской комиссии по переговорам (СКП) от умеренной оппозиции, член комитета Яхья аль-Ариди. В посольстве Сирии в РФ «Известиям» также заявили, что все вопросы по созданию органа вышли на финальную стадию. Советник СКП Бадр Джамус, тоже избранный в комитет от оппозиции, сообщил «Известиям», что дело осталось за малым — необходимо утвердить последние шесть фамилий в список от гражданского общества. Политик отметил, что сразу же после этого будет избран и председатель объединения. По словам советника, им станет один из членов гражданского списка, который будет одинаково нейтрален как по отношению к правительству Башара Асада, так и по отношению к оппозиции.

Равнение на май

Представители сирийской умеренной оппозиции рассчитывают, что конституционный комитет заработает до конца весны. Об этом «Известиям» рассказал член комитета от оппозиции Яхья аль-Ариди.

— Любые даты открыты, но наиболее вероятно, что комитет начнет свою работу в ближайшие месяцы, — заявил политик.

Аналогичное мнение в беседе с «Известиями» высказал зампред международного комитета сирийского парламента Аммар аль-Асад.

— Правительство Сирии надеется на запуск комитета до конца весны, — отметил депутат.

Он также рассказал, что сейчас переговоры затягиваются во многом из-за давления американцев. Им невыгодно, чтобы в САР начался мирный политический процесс, который будет означать победу «астанинского формата», пояснил парламентарий.

С ним согласен и представитель сирийского движения «Коалиция сил за мирные перемены» (умеренная оппозиция) Али Салим Асад. В беседе с «Известиями» политик усомнился, что комитет будет запущен до тех пор, пока треть территории страны контролируют американские силы.

— Ни о какой конституции не может идти и речи, пока в Сирии находятся войска США и отсутствует полноценный диалог между Дамаском и курдскими формированиями. Без включения курдов в комитет конституция не будет отражать интересы всего сирийского народа, — заключил политик.

Шесть неустроивших

Информацию о том, что комитет будет запущен до начала лета, «Известиям» также подтвердил источник в российских дипломатических кругах. По словам собеседника, основной камень преткновения — шесть кандидатур от гражданского общества, которые не устроили страны Запада и Турцию.

— Сейчас ведутся переговоры между Дамаском, оппозицией, турецкими партнерами, стороны пытаются найти компромисс. Как только подходящие шестеро будут найдены, комитет начнет свою работу в Женеве, — отметил источник «Известий».

Тем не менее он подчеркнул, что конец весны — еще не окончательный срок, но наиболее вероятно, что до этого времени сторонам удастся договориться. Возможно, это произойдет после очередного раунда «астанинского формата», который запланирован на конец марта — начало апреля и пройдет в Турции, заметил источник.

Работа комитета будет начата, как только будут завершены консультации стран-гарантов «астанинского формата» и ООН, сообщили «Известиям» в сирийском диппредставительстве в Москве.

— Дамаск первым представил своих кандидатов в конституционную комиссию и сейчас ожидает согласия остальных сторон. Все вопросы уже в завершающем этапе, — подтвердили в посольстве.

Там также отметили, что утверждение шести кандидатур не должно касаться Турции и стран Запада, поскольку вопросы комитета должны решаться исключительно самими сирийцами.

Представитель оппозиционной Сирийской комиссии по переговорам Бадр Джамус пояснил «Известиям», что сторона отвергла предложенные Дамаском кандидатуры, поскольку не была уверена в их нейтральности. Он также напомнил, что последний список из 50 человек от гражданского общества — наиболее важный.

Всего в конституционном комитете представлено 150 делегатов: 50 — от правительственных сил, 50 — от оппозиции и последняя треть — нейтральные представители, утвержденные и Дамаском, и умеренными оппозиционерами. Именно от нейтральных голосов будет зависеть принятие того или иного решения.

Бадр Джамус также заявил «Известиям», что сразу после формирования комитета пройдут выборы председателя органа.

— Мы считаем, что он должен быть беспристрастным, компетентным и профессиональным. Он не должен быть связан ни с «режимом», ни с оппозицией, — пояснил политик. Выходит, что глава конституционного комитета будет выбран из числа представителей последнего, нейтрального списка, за который и идет борьба.

Генеральный секретарь партии «Арабский социал-демократический союз», член СКП и один из кандидатов от оппозиции в конституционный комитет, Ахмед аль-Асрави, рассказал «Известиям», что оппозиция и сама желает скорейшего запуска комитета. Он также сообщил, кто именно рассматривается в качестве кандидатов в список от гражданского общества, созданный по настоянию ООН. Это женщины, представители национальных и религиозных меньшинств, а также признанные сирийские эксперты в области права.

Не стоит обманываться

Как пояснил «Известиям» эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин, запуск комитета — это только начало процесса, выработка самой конституции может занять длительное время, возможно, год или больше. После утверждения сторонами проект конституции вынесут на всенародный референдум, и только потом можно будет говорить о завершении работы комитета, подчеркнул востоковед.

Он также пояснил, что не стоит обманываться, будто после запуска органа отношение США и их партнеров к сирийскому правительству вдруг поменяется.

— Если комитет будет запущен под патронатом РФ и ее партнеров, не думаю, что отношение западных стран кардинально изменится. Они либо сделают всё для того, чтобы в комитет вошли те силы, которых они поддерживают, либо и дальше продолжат ставить палки в колеса, чтобы затруднить политическое урегулирование сирийского кризиса, — резюмировал эксперт.

О том, что работу комитета искусственно тормозят извне, говорил и президент России Владимир Путин. Выступая на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой в конце прошлого года, российский лидер зачитал выдержку из письма от имени постпредов ООН во Франции, Германии и Великобритании, адресованного генсеку организации Антониу Гутерришу.

В нем говорилось о необходимости повлиять на спецпосланника ООН по Сирии Стаффана Де Мистуру, чтобы тот не принимал никакого заявления относительно конституционного комитета, которое гаранты «Астаны» сделают в Женеве 18–19 декабря.

Как известно, Де Мистура не одобрил списков комитета, сославшись на недостаточную нейтральность кандидатов. Учтет ли проколы предшественника новый спецпредставитель ООН по Сирии Гейр Педерсен и запустит ли он работу комитета, не поддаваясь давлению Европы, покажет время. Либо следующее письмо на имя Гутерриша.