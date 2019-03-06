Роскачество назвало лучшие ликеры России

Роскачество подвело итоги исследования качества ликерных вин, которое проводилось совместно с Минпромторгом и Минсельхозом. 90% наименований получили высокую оценку экспертов и вошли в национальный каталог «Винный гид России». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 6 марта «Известиям».

Все исследуемые напитки находятся в ценовом диапазоне от 339 до 660 рублей. Их оценивали по 100-балльной системе в соответствии с международной шкалой всемирной организации виноградарства и виноделия (OIV).

Ликером, набравшим большее количество баллов, стало «Токай Южнобережный» от предприятия «Массандра» (87,71 балла). Оно произведено из редких в стране сортов винограда фурминт и гарс левелю. Его цена — 660 рублей за бутылку.

Вторым в рейтинге стал «Мускат белый Южнобережный» (87,43 балла), тоже от «Массандры». Его стоимость — 440 рублей за бутылку. На третьем месте расположилось ликерное вино «Мускатное фестивальное» от крымского предприятия «Солнечная Долина» стоимостью 370 рублей.

Отмечается, что средний балл по категории российских ликерных вин — 82,46 — стал одним из самых высоких во всем исследовании нацкаталога.

«Винный гид России» — это потребительский навигатор. Он доступен на портале и в приложении Роскачества. Для его разработки сформирована комиссия из ведущих российских и международных экспертов, сомелье и дегустаторов.

19 февраля стало известно, что в него попали 320 выбранных Роскачеством марок, сделанных из российского винограда, которые стоят дешевле 1 тыс. рублей.