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Роскачество назвало способ уберечься от слежки за смартфоном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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Эксперты «Роскачества» рассказали, как обезопасить себя от прослушки смартфона. «Шпионить» за пользователем могут абсолютно безобидные, на первый взгляд, приложения, например фонарик, который запрашивает доступ к контактам и фотографиям.

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В первую очередь специалисты порекомендовали как можно внимательнее относиться к запросам доступа к микрофону, камере, геолокациям, контактам и фотографиям. Также не помешает проверить в настройках и все имеющиеся доступы. 

Дополнительно можно ограничить доступ к микрофону для мессенджеров и прочих приложений, чтобы не посылать аудиосообщения и не использовать голосовые команды. 

«Они (приложения. — Ред.) ждут от нас ключевые слова и поэтому слушают и анализируют всю поступающую информацию», — пояснил глава Центра цифровой экспертизы «Роскачества» Антон Куканов, его слова приводит «Российская газета».  

Также специалисты советуют устанавливать на телефон приложения только из официальных магазинов, вовремя обновлять операционную систему. Особенное внимание следует обратить на ОС Andorid до версии 6.0 и внимательно изучать список запрашиваемых прав. 

Ранее «Роскачество» представило рейтинг лучших смартфонов 2018 года. Тройку лидеров возглавил Samsung Galaxy Note 9. Второе и третье места достались новинкам от Apple — iPhone XS Max и iPhone XS.

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