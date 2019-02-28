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В России предложили учредить День без смартфона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Госдуме предложили учредить в России День без смартфона по аналогии с ежегодным международным мероприятием «Час Земли». Соответствующий запрос направил министру цифрового развития Константину Носкову первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев.

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По его мнению, акция позволит привлечь внимание к проблеме ответственного отношения к использованию гаджетов, а также послужит толчком к обсуждению путей снижения зависимости людей от мобильных телефонов и соцсетей.

Парламентарий также отметил, что, согласно исследованиям, больше 80% людей из мегаполиса постоянно используют мобильные устройства, тогда как 15 лет назад этот показатель составлял от 10–15%. Сухарев добавил, что из-за этого люди утрачивают социальные навыки, а также способность к творческому мышлению, что ведет «к разложению морально-нравственных ценностей и устоев в обществе», пишет «Федеральное агентство новостей».

Депутат также указал на вред, который регулярное использование гаджетов наносит здоровью детей.

«Дело в том, что, когда ребенок смотрит в дисплей смартфона, его организм испытывает мощнейшую нагрузку: начиная от зрения и заканчивая изменениями в психике и работе головного мозга», — приводит слова из запроса Сухарева RT.

24 февраля сообщалось, что ученые из Федерального университета Лавры в Бразилии и Университетского медицинского центра Утрехта в Нидерландах нашли связь между использованием смартфона и лишним весом.

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