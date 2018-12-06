«Роскачество» составило рейтинг лучших смартфонов 2018 года

«Роскачество» совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний и исследований качества товаров (International Consumer Research & Testing, ICRT) проверили смартфоны, представленные на российском рынке в 2018 году. Рейтинг опубликован на сайте организации в четверг, 6 декабря.

Всего было проверено 309 гаджетов по 229 параметрам качества и безопасности. Это возможности телефона, удобство пользования, камера и видео, звонки, набор текстовых сообщений, музыка, навигация и интернет.

По результатам испытаний тройку лидеров возглавил Samsung Galaxy Note 9. Второе и третье места достались новинкам от Apple — iPhone XS Max и iPhone XS.

В десятку лучших попали еще четыре модели Samsung — Galaxy S9, Galaxy S9+, Galaxy S8 и Galaxy S8+. При этом последний вытеснили на 9-е место Huawei Mate 20 Pro (7-е место) и iPhone XR (8-е место).

Замкнули топ-10 лучших смартфонов сразу два гаджета, набравшие одинаковые баллы: iPhone 8 Plus и Huawei P20 Pro.

Ранее в декабре компания «Яндекс» представила собственный смартфон со встроенным голосовым помощником «Алиса». Стоимость девайса составит 17 990 рублей.