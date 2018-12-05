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Samsung продемонстрировал прототип смартфона с поддержкой 5G

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Фото: Global Look Press/Christoph Dernbach
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Компания Samsung представила первый быстродействующий прототип смартфона для сетей пятого поколения мобильной связи на технологической конференции Qualcomm Snapdragon Technology Summit на Гавайях, пишет портал CNET.com.

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Южнокорейский производитель продемонстрировал будущий Samsung Galaxy S10, который выйдет через несколько месяцев, на предмет трансляции 4К-видео через 5G-сеть от Verizon. Опробовать его журналисты не могли, но, описывая увиденное на экранах, они отмечают, что устройство имело вырез в правом верхнем углу дисплея под фронтальную камеру и выглядело немного специфично. Скорее всего, смартфон еще будет дорабатываться.

Главной темой конференции было создание сетей 5G, которые ускорят передачу информации от 10 до 100 раз, что позволит устройствам более эффективно использовать приложения, в том числе с технологией дополненной реальности.

Как рассказал президент компании Qualcomm Криштиану Амон, уже в следующем году такие сети будет поддерживать большинство смартфонов нового поколения на базе Android. В то же время он отметил, что одной из проблем, с которой может столкнуться 5G, это батареи устройств, которые могут быть не готовы к столь быстрой передаче данных, так как на это требуется много энергии. Выходом из данной ситуации он назвал разработку новых типов аккумуляторов.

По словам Амона, сети 5G заложат основы для использования практически всех типов электронных устройств, в том числе смартфонов, беспилотных автомобилей и систем управления дорожным движением автомашин, объединив их в единую сеть.

3 декабря сообщалось, что Samsung совместно с американским оператором сотовой связи Verizon планирует официально презентовать 5G-смартфон в первой половине 2019 года.

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