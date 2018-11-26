LG запатентовала смартфон с шестнадцатью камерами

Южнокорейская производственная группа LG запатентовала новый смартфон с рекордным числом камер — 16. По данным профильного издания GizChina, линзы в устройстве будут специально расположены с кривизной. Это позволит делать фотографии с нескольких ракурсов.

Пользователь сможет самостоятельно выбрать определенный объектив для съемки. В то же время в смартфоне будет установлена функция одновременной съемки разными камерами. Как отмечает РЕН ТВ, это позволит выбрать лучший ракурс для фото, а также даст возможность сделать из полученных кадров анимированные снимки.

21 ноября стало известно, что южнокорейская компания Samsung планирует выпустить на рынок несколько смартфонов, среди них — гаджет с шестью камерами и поддержкой 5G. Гаджет с поддержкой 5G и шестью камерами назвали Beyond X. Диагональ этого смартфона составит 6,7 дюйма.